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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي 
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية للطيارين ومنتسبي القوة الجوية مع الإمام الخميني (رض) في الثامن من شباط 1979، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، صباح اليوم الاربعاء جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي في حسينية الامام الخميني (ره) .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي 

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