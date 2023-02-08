الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف تدعو إلى تظافر الجهود وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين إثر الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا وتركيا

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابتان إحداهما خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس

شاهد.. استمرار الاحتجاجات في فرنسا وسط عنف الشرطة

شاهد بالفيديو... السفارة الايرانية في بيروت تحتفي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي 

تدشين 5 مشاريع لتكرير النفط جنوب ايران

نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب ’حال الاتحاد’!