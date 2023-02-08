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مراسل العالم في حلب: إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في حي المشارقة بحلب السورية

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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