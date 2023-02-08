الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تطالب اميركا برفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا

الصين تطالب اميركا برفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب عن سوريا فورا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية.

العالم - أسيا و الباسفيك

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، حيث قالت: "في مواجهة هذه الكارثة الكبرى، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن هواجسها الجيوسياسية، وأن ترفع فورا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وتفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية"، وأضافت أن الجيش الأمريكي لا يزال يحتل اليوم المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، ويحصل على النفط السوري لنفسه، ويهرب مخزون الغذاء السوري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي قد طالب، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة، و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية.

روابط ذات صلة

فرق الإنقاذ تواصل عملها في حلب واللاذقية السوريتين

شاهد.. ازدواجية المجتمع الدولي في انقاذ منكوبي الزلزال

بالفيديو.. نجاة طفل وشقيقته بعد 24 ساعة من زلزال سوريا

لحظة بلحظة .. تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطن يمني بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الجوف

سوريا.. المستجد في عملية إنقاذ حلب +فيديو

الصين تطالب اميركا برفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا

قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا

مجلس خبراء القيادة: شعبنا سيثبت بمشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة وفاءه للشهداء والامام

المرجع الديني نوري همداني: واجب الجميع اليوم شرح إنجازات الثورة الإسلامية