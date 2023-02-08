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الاحتلال يستعد لطرح مشروع قانون يتيح العودة للمستوطنات المخلاة

الاحتلال يستعد لطرح مشروع قانون يتيح العودة للمستوطنات المخلاة
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

يستعد الائتلاف الصهيوني الحاكم لطرح مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" الذي ينص على إلغاء الانسحاب من 4 مستوطنات شمال الضفة عام 2005، والسماح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات.

العالم - الاحتلال

وقال موقع "0404" العبري، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم كل أقطاب الائتلاف وأجزاء من المعارضة.

وتسعى الحكومة الصهيونية المتطرفة لتسريع المصادقة على القانون وذلك بعد المهلة التي منحتها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش" المخلاة قرب قرية برقة شمالي غرب نابلس.

وقال "بيني غال" وهو من مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش"، إن "المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية"، معربًا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

بدوره، قال مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان"، "إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة "صانور" المخلاة وذلك بعد المصادقة على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي أخلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي "غانيم، كاديم، حومش، وصانور".

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