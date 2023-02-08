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قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية

قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، بان الخطوة التي اقدمت عليها مجموعة من كوادر القوة الجوية في البيعة للامام الخميني (رض) يوم 8 شباط/فبراير عام 1979 ، كانت خطوة مؤثرة للتمهيد لانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط، مشددا على ان جيش الجمهورية الاسلامية اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية من الايام الاولى للثورة.

العالم - ايران

يتبع...

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