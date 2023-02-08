ما التداعيات المترتبة على زلزال تركيا وسوريا؟

العالم – ما رأيكم

وقال باحثون سياسيون إن ما حصل من زلزال كارثي يتجاوز قدرات الدولتين المعرضتين لهذه النكبة وإن الدولتين تحتاج الى قدرات فائقة لا يستطيع أي كان أن يلبيها.

وأضاف الباحثون السياسيون أن هناك نوع من اللاانسانية من جانب الغرب عموما في التعاطي مع منكوبي الزلزال في سوريا وإن هذا ينكشف أكثر فأكثر مشيرين الى أن الوجه الحقيقي المتوحش للغرب إتضح خلال السنوات القليلة الماضية بوضعه المعايير وفرضه العقوبات على العالم بحجة حقوق الإنسان.

الباحثون السياسيون أضافوا أن الغرب يقول انه يفرض عقوبات على نظام دمشق من أجل الشعب السوري وإن الأخير اليوم منكوب، إذن أين شعارات مساعدة الشعب السوري؟ مؤكدين ان هناك نفاق عجيب بلا خجل عبر التمييز الذي دفع ثمنه الشعب السوري.

من جهتهم قال أعضاء في البرلمان السوري أن سورية والعالم أمام الكارثة الفضيحة التي يرتكبها الجزء الأكبر من العالم ضد الدولة السورية.

وأضاف الأعضاء في البرلمان السوري أن ازدواجية المعايير في التعاطي مع منكوبي زلزال سوريا وتركيا والتصعيد ضد سوريا هو يأتي نتيجة إزدواجية القرار السوري. مؤكدين ان الولايات المتحدة الاميركية وكيان الاحتلال واللوبيات التابعة للهيمنة العالمية تحتشد احتشادا حادا في وجه الدولة السورية والقرار السوري ووجه قرار السوريين.

الأعضاء في البرلمان السوري قالوا انه منذ مطلع العالم الفين واحد عشر في الشهر الثالث اصطف العالم أو يكاد الى جانب الشعب السوري وهو يثور ضد نظامه السياسي بدفعه عشرات مليارات الدولارات واليوم انكشف االغطاء عن هذه الدول التي دعمت ثورة السوريين ضد دولتهم ونظامهم، وباتت المسرحية واضحة.

وأكد الأعضاء في البرلمان السوري ان العالم مستمر بالضغط على الشعب السوري ولن يقدم للسوريين الشيء الذي يجعلهم يقفون به على أرجلهم بقرارهم المستقل ورؤيتهم المستقلة ودفاعهم عن سيادة الدولة. مشيرين الى أن الغرب يريد السوريين متسكعين على أبواب السفارات واروقة الإستخبارات.

ما رأيكم؟

هل تبدو سوريا وحيدة في مواجهة نتائج الزلزال وسط كيل العالم بمكيالين؟

كيف تم التعاون مع قانون قيصر الامريكي بعدما تجاوزه حلفاء سوريا واصدقاؤها؟

ماذا عن وحدة الزلزال الذي ضرب البلدين المتجاورين ما يفرض تعاوناً مشتركاً بينهما؟