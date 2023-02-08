آخر الأعمال والاحصائيات لضحايا الزلزال في مدينة حماه السورية

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى أن اغلب المتضررين من انهيار المباني جراء الزلزال اقاموا لدى اقاربهم واما التوجه لمراكز الايواء فكانت قليلة.

ونوه مراسلنا انه بحسب تصريح مدير صحة حماه انه مازالت حصيلة الضحايا مرشحة للازدياد ولم يعلن نهاية العمل الاغاثي حتى هذه اللحظة.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في حماة وسط سورية للبحث عن سكان مبنى سكني في حي الأربعين سقط جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به عدد من المدن السورية ومنها مدينة حماة وعدة قرى محيطة.

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