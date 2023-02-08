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آخر الأعمال والاحصائيات لضحايا الزلزال في مدينة حماه السورية

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد سعد الله الخليل مراسل العالم من حماة أن مديرية صحة حماه أعلنت عن زيادة عدد الوفيات في المحافظة الناتجة عن الزلزال التي بلغت 51 ضحية و73 إصابة ولا تزال الاعمال جارية للبحث عن مفقودين تحت الانقاض وان كانت بوتيرة أخف والتحول الى المجال الاغاثي.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى أن اغلب المتضررين من انهيار المباني جراء الزلزال اقاموا لدى اقاربهم واما التوجه لمراكز الايواء فكانت قليلة.

ونوه مراسلنا انه بحسب تصريح مدير صحة حماه انه مازالت حصيلة الضحايا مرشحة للازدياد ولم يعلن نهاية العمل الاغاثي حتى هذه اللحظة.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في حماة وسط سورية للبحث عن سكان مبنى سكني في حي الأربعين سقط جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به عدد من المدن السورية ومنها مدينة حماة وعدة قرى محيطة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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