إنتشال طفلة رضيعة من تحت الأنقاض بعد أيام من زلزال تركيا

العالم - خاص بالعالم

وعلى الرغم من تضاؤل الأمال في العثور على ناجين، بسبب مرور الوقت، الا ان ثمة استثناءات أو ما وصفت بالمعجزات ابقت ناجين بعد مرور ايام عدة على وقوع الزلزال.



ناجون معظمهم من الأطفال في ولايات هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوبي تركيا وهي ثلاثة من عشر ولايات ضربها الزلزال.



هذه الطفلة الرضيعة تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالها على قيد الحياة في هاتاي بعد96 ساعة من وجودها تحت الأنقاض.



وهذا الطفل الصغير كذلك تم انتشاله حيا في كهرمان مرعش بعد مرور اربعة ايام.





كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة مستعينة بأجهزة السمع والكاميرات الحرارية شابا تركيا بعد مضي أكثر من اربعة ايام على الكارثة في ولاية غازي عنتاب.



وأنقذت فتاة سورية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعملية استمرت نحو أربع عشر ساعة بعد مضي ستة وتسعين ساعة على الزلزال.

أما آخر عمليات إنقاذ ناجين حتى ساعة إعداد التقرير فكانت لسيدة أربعينية في كيريخان بهاتاي بعد قضائها أكثر من مئة ساعة تحت الأنقاض وبعد نحو من خمسين ساعة استغرقها فريق الإغاثة لشق طريق عبر الركام للوصول إليها.

وتناقلت مواقع ووسائل تواصل اجتماعي هذا الفيديو المؤثر لعائلة سورية مؤلفة من ثلاثة عشر فردا تناشد لانقاذها من تحت أنقاض منزلها في كهرمان مرعش بتركيا.



ورغم تضائل الامال بالعثور على ناجين فان تم العثور على ناجين في كوراث مماثلة بعد تسعة ايام وخمسة عشر يوما، كما حصل في زلزال وتسونامي اليابان وزلزال هايته

التفاصيل في الفيديو المرفق ...