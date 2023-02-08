وفد أمني قطري يزور السجون المصرية

العالم - مصر

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تمت خلال الفترة من 5 - 8 فبراير/ شباط الجاري، وبحثت سبل تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

وجاء في البيان أن برنامج زيارة الوفد الأمني القطري تضمن زيارات ميدانية لأكاديمية الشرطة ومقري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن الوفد القطري زار أيضا مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في قطاع الحماية المجتمعية (قطاع السجون سابقا)، واطلع على تجهيزات وإمكانيات السجن "جعلته في مرتبة الريادة وفقا للمقايس العالمية المعتمدة فى مجال التنفيذ العقابي".

وأشار البيان إلى أن الوفد الأمني التقى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى النزلاء وسُبل تأهيلهم فيي النواحي التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية".

وأشار البيان إلى أن الوفد الأمنى التقى بقيادات وزارة الداخلية خلال الزيارة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري محمود توفيق.

والخميس الماضي، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مقر أكاديمية الشرطة في منطقة السيلية، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري بمناسبة زيارته لقطر لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الطلبة المرشحين في أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية.