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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا إلى 2470 قتيلا و2654 جريحا حتى اللحظة
رويترز عن يونهاب: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعث بتعازيه إلى سوريا في ضحايا الزلزال
مراسل العالم في حلب: إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في حي المشارقة بحلب السورية
قائد الثورة الاسلامية: مسؤولونا قدموا المساعدات للمتضررين وسيواصلون ذلك
قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئي: نشعر بالأسى من أجل إخواتنا المنكوبين في سوريا وتركيا
إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 7108 قتلى حتى الان
المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف تدعو إلى تظافر الجهود وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين إثر الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا وتركيا
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 5894 قتيلا و34810 مصابين وفي سوريا الى 2530 قتيلا و4654 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا إلى 2470 قتيلا و2654 جريحا حتى اللحظة
قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني يدعو محور المقاومة لتوظيف كل قدراته الهندسية والتقنية والنقل والاغاثة والاسعاف لمساعدة منكوبي الزلزال
رويترز عن يونهاب: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعث بتعازيه إلى سوريا في ضحايا الزلزال
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.