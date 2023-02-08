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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا إلى 2470 قتيلا و2654 جريحا حتى اللحظة

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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