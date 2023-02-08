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موظفو مطار بن غوريون يضربون عن العمل

موظفو مطار بن غوريون يضربون عن العمل
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن موظفو مطار "بن غوريون"، في مدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل، احتجاجا على عدم وفاء إدارة المطار، بالتزاماتها وفقا للعقود المبرمة معهم.

العالم-الاحتلال

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن موظفي المطار، أوقفوا إجراءات تسجيل وصول الرحلات الجوية الوافدة إلى "إسرائيل"، ما تسبب بتأخر العديد من الرحلات عن موعدها المحدد، وتشكل طوابير طويلة من الوافدين، والمغادرين، أمام نوافذ المغادرة والاستقبال.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن موظفي المطار غير راضين عن ظروف عملهم، حيث تم تخفيض أجورهم، منذ جائحة "كوفيد – 19"، بداية عام 2020.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من إعلان رابطة موظفي المطار، إيقاف الإضراب في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تل أبيب، إلا أنه من المتوقع حدوث بلبلة وتأخير في مواعيد الرحلات الجوية من وإلى "إسرائيل".

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