هل سيحدث تدشين مشروع جزيرة قشم طفرة باقتصاد ايران؟

وقال فتح الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "من طهران": انه في مجال صناعات النفطية والغاز والبتروكيمياويات تحظى جزيرة قشم بدور مهم، وهناك استثمارات وبرامج جيدة تم تدشيها في مجال الصناعات والاقتصاد البحري، مشيراً الى تدشين مشروع تنمية وتكثير الاسماك البحرية الفريد من نوعه على مستوى ايران.



ما اهمية جسر يربط بين جزيرة قشم وبندر عباس على الخليج الفارسي؟

واوضح فتح الله، انه من اجل تطوير جزيرة قشم هناك ميناء كاوة الطريق الموصول الى كافة مناطق ايران وايضاً يتصل بسكك الحديد وكذلك جسر الخليج الفارسي، ولهذا يعتبر هناك اربع مشاريع لهذا الاتصال، معتبراً جسر "الخليج الفارسي" هو اهم انجاز في هذه المشاريع التي بدأت تدشينها منذ يوم امس، حيث يساعد هذا المشروع على تطوير السياحة وان اغلبية المواطنين يسافرون الى جزيرة قشم، كما يتم نقل سياراتهم عبر العوامات فيتكون صف طويل جداً من السيارات، ولهذا فان بناء هذا الجسر سيسهل من عبورها كما سيعزز قطاع السياحة والاقتصاد في جزيرة قشم بشكل كبير، باعتبار ان سكك الحديد المربوطة بميناء كاوة، تتصل ايضاً بهذا الجسر الاستراتيجي الرابط بين جزيرة قشم وبندر عباس.

واضاف فتح الله، ان هذا الجسر سينتهي العمل به حوالي ثلاث سنوات ونصف حتى يتم تدشينه بشكل كامل، وهو فريد من نوعه، لانه يغطي مساحة كبيرة جداً على سطح البحر، وقام بتخطيطه وهندسته المختصين الايرانيين، مشيراً الى ان قسم من هذا المشروع تم مشاركته مع الاستثمار الاجنبي، مؤكداً ان هذا المشروع الاستراتيجي سيكون مشتركاً مع باقي البلدان، وان اتصال هذا الجسر مع الطرق البرية وسكك الحديد سيحدث طفرة في تعزيز الاقتصاد والسياحة، وسيكون هناك تغيير نوعي كبير جداً في هذا المجال.

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