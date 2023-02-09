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الرئيس العراقي يعزي "بشار الأسد" بضحايا الزلزال

الرئيس العراقي يعزي
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري "بشار الأسد" مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي " عبد اللطيف رشيد" أعرب خلاله عن تعازيه وتضامن بلاده مع سورية فيما تعرضت له جراء الزلزال.

العالم - سوريا

وأكد الرئيس العراقي أن مصاب سورية هو مصاب العراق لذلك فإنه سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري، والتخفيف من آثار هذه الكارثة.

كذلك تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بخالص تعازيه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد، مشيراً إلى استعداد العراق للاستمرار في تقديم العون والمساعدة لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات إنقاذ وإغاثة أهالي المناطق المتضررة.

وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية، وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

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