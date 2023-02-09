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مراسلة العالم: انتشال 8 من ضحايا البناء المنهار بفعل الزلزال في حي الشارقة بحلب شمالي سوريا

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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