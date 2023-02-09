آخر إحصائيات الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماه + فيديو

العالم - سوريا

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 10:16 بتوقيت مكة المكرمة أشار مراسلنا وسام الجردي أنه و: في خبر عاجل وصل قبل قليل تم انتشال 8 جثامين من حي الشارقة في مدينة حلب ليرتفع عدد ضحايا هذا الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماه إلى 1272 وفية حتى هذه اللحظة وحوالي 2120 إصابة في هذه المناطق.

وأضاف: أما عن المناطق التي تسيطر عليها النصرة هناك ضعف في التواصل مع هذه المناطق ولكن حسب مصادر أهلية هناك أكثر من 1600 وفية وحوالي 2000 أو 3000 إصابة حتى هذه اللحظة.

ونوه أن عدد الإصابات كبير في المجمل، وأن الإحصائية غير نهائية، بسبب صعوبة الوصول إلى الناس تحت الأنقاض لضعف المعدات مع فرق الإنقاذ السورية.

وأشار إلى أن كانت فرق إنقاذ انضمت إلى فرق الإنقاذ السورية، منها الهلال الأحمر الإيراني والحماية الجزائرية والحشد الشعبي العراقي، وأيضا فرق إنقاذ عراقية متخصصة، تقوم بواجبها، إضافة إلى الفرق الروسية التي تقوم بهذا الأمر لرفع الأنقاض بشكل متتالي.

ولفت إلى أن عملية معقدة تجري حتى اللحظة، ولكنها أصبحت أكثر تنظيما خلال الساعات الماضية بعد وصول الفرق المتدربة بشكل أكثر على هذه الأحداث، إن كانت من إيران أو العراق أو روسيا أو الجزائر.. حيث تقوم هذه الفرق بفصل المناطق عن بعضها البعض ووضع خطة للوصول إلى المتضررين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن هزات كبيرة حدثت ليلة أمس في حلب واللاذقية، كما شعر بها سكان العاصمة دمشق وأيضا حمص، أثرت بشكل كبير على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وحذر من أن بعض المنازل تصاعدت الشقوق فيها وهي مهددة بالهبوط خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أنه: ربما سوف تكون عمليات إخلاء للأهالي حسب يعني مصادر حكومية، تحديدا في حلب أو حتى في اللاذقية.. حيث هناك حي الشعار جميع أبنيته متصدعة وهي بحاجة ربما للهدم أو للترميم، وتقوم فرق الإنقاذ والسلامة بتقييم الأضرار في هذه المناطق.

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