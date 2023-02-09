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نائب رئيس الجمهورية : المنتجون ورجال الأعمال هم القادة الاقتصاديون في البلاد

نائب رئيس الجمهورية : المنتجون ورجال الأعمال هم القادة الاقتصاديون في البلاد
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، على ان المنتجين ورواد الاعمال هم القادة الاقتصادون في ايران؛ لافتا الى ان الحكومة عازمة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مصيري في هذا الخصوص.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماعى ممثلي اصحاب القطاع الخاص ورواد الاعمال في ايران مع النائب الاول لرئيس الجمهورية، الذي عقد في طهران الخميس، لمناقشة اليات دعم الانتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا السياق.

مخبر اكد خلال هذا اللقاء، على قرار الحكومة الحاسم في ازالة العقبات وتسهيل الظروف لحماية القطاع الخاص في ايران؛ مستدلا بتصريحات قائد الثورة الاسلامية في لقاء المنتجين ورواد الاعمال الاخير مع سماحته، بشان حل مشاكل وهواجس هذا القطاع.

وقال نائب رئيس الجمهورية : ان الحكومة رصدت جميع النقاط والهواجس التي رفعها المنتجون في هذا اللقاء الى سماحة القائد، وقد اعتمدت الية خاصة لمتابعة هذه القضايا.

واعتبر مخبر، ان نقل المسؤولية الى القطاع الخاص مقابل تقليص دور القطاع العام في ريادة الأعمال، ضرورة ملحة بهدف تطوير الوضع الاقتصادي ومعالجة الثغرات في البلاد اليوم.

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نائب رئيس الجمهورية : المنتجون ورجال الأعمال هم القادة الاقتصاديون في البلاد

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