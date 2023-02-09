على ماذا يؤشر خبراء صهاينة على انهيار الكيان ونهايته؟

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": في السابق كان هناك نوع من اتفاق ضمني بين المكونات الصهيونية على ادارة شكل ما تسمى الدولة، وتتوزع المهام على هذا الاساس، لكن اليوم يحصل تحول كبير على مستوى المشهد الاسرائيلي، خاصة مع بروز اليمين المتطرف جداً الذي يريد تغيير بنية ما تسمى بالدولة، مشيراً الى ان تغيير هذه البنية سوف ينعكس مباشرة على صعيد اتفاق داخل التكوينات بين بعضها البعض، فمثلاً على المستوى الامني هناك احداث امنية تترقب المشهد الاسرائيلي من الداخل، اما على صعيد الازمة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، هناك انهيار كبير، معتبراً ان هذه الازمات بحد ذاتها تؤشر الى حصول اصطدام بين المكونات.

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