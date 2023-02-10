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أهالي الحسكة السورية يقدمون تبرعات إنسانية للمتضررين من الزلزال

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

 تستمر المبادرات التي أطلقها المجتمع المحلي في محافظة الحسكة تضامنا مع أبناء المحافظات المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من الشهر الجاري وسط إقبال كثيف من الأهالي وبإشراف من الجهات الحكومية.

العالم - خاص بالعالم

توافد أبناء الحسكة إلى مقر اللجنة الفرعية للإغاثة في مبنى المحافظة،وإقبالهم ليقدموا تبرعاتهم المادية والعينية ماهو إلا عربون محبة لتلاحم الدم السوري على امتداد الجغرافية السورية.

مناشدات الأهالي والمتطوعين تعلو وسط هذه الكارثة الإنسانية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أدوية وألبسة شتوية وحملات تبرع بالدم، أبسط مايمكن أن يقدمه أبناء محافظة الحسكة إلى كل الأهالي المتضررين من هذا الزلزال، في تحد جديد للمحتلين الأمريكي والتركي لوحدة الأراضي السورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. أهالي الحسكة السورية يقدمون تبرعات إنسانية للمتضررين من الزلزال

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