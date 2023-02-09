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الرئيس رئيسي: نتمى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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