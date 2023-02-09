الحلبوسي يدعو وزير الحج السعودي لتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين العراقيين

العالم- العراق

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أن الأخير "استقبل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة والوفد المرافق له، بحضور رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي".



وبحث اللقاء "سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين العراقيين، وتذليل العقبات التي تواجههم لأداء المناسك بيسر وسهولة، والعمل على زيادة أعدادهم خلال هذا العام، مشيداً بإجراءات فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام الحجاج والمعتمرين".



وأشار الحلبوسي، إلى "التعاون الإيجابي بين هيئة الحج والعمرة العراقية ووزارة الحج والعمرة السعودية، كما عبَّر عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وما تقدمه من خدمات مميزة لضيوف الرحمن".