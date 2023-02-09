استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي + فيديو

العالم - فلسطين

وزعمت إذاعة "كان" العبرية أن جيش الاحتلال أصاب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد محاولته طعن جندي (إسرائيلي) قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، قبل أن يتم الاعلان عن استشهاده لاحقا.

واستنفرت قوات الاحتلال الاسرائيلي في مكان إطلاق النار صوب الشاب على مدخل المخيم.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

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