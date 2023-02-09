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أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال لأكثر من 16 ألفا

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال لأكثر من 16 ألفا
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16ألفا و170 شخصا.

العالم - أسيا والباسيفيك

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى المتضررين من الزلزال في مخيم أقيم بولاية غازي عنتاب اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الزلازل ارتفعت إلى 16 ألفا و170، والإصابات إلى 64 ألفا و194 حالة.

وتابع أن عدد الجرحى بلغ 64194 وعدد المباني المنهارة 6444.

وأشار إلى مشاركة مئات آلاف الأشخاص في جهود الإغاثة، وتوجيه كل أنواع الفرق والمركبات من جميع أنحاء تركيا إلى منطقة الزلزال.

وتابع قائلا: عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال والحكومة ستعيد بناء كافة الأبنية المدمرة في غضون عام.

وخلال زيارته التفقدية للمخيم، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع أطفال في المخيم وبعدها توجه إلى خيمة عزاء أقيمت لمن لقوا حتفهم في الزلزال، وتقدم بتعازيه لأقرباء الضحايا.

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