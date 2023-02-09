وزير الصحة السوري يبحث مع مدير اممي سبل دعم القطاع الصحي

العالم- سورية

وأشار الوزير الغباش إلى احتياجات القطاع الصحي في سورية وضرورة رفده بالتجهيزات الطبية والإسعافية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في علاج المصابين، إضافة إلى المساعدات الدوائية، لافتاً إلى أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

بدوره أكد المنظري استعداد المنظمة لتقديم الدعم من أجل تجاوز نتائج الزلزال والخروج منه بأقل الخسائر.

حضر الاجتماع مدير قسم عمليات الطوارئ في المكتب الإقليمي الدكتور ريك برينان وممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان الشنقيطي وعدد من المعنيين.