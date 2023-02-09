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طهران مستعدة لإرسال فرق ومساعدات إغاثية فوراً إلى سوريا

طهران مستعدة لإرسال فرق ومساعدات إغاثية فوراً إلى سوريا
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

ناقش كل من وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك الآراء حول آخر الأوضاع لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، مؤكداً استعداد طهران لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فوراً إلى منطقة إدلب في سوريا.

العالم إيران

وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ أميرعبداللهيان السيدة ميريانا سبولياريك على تعيينها، متمنيا لها التوفيق في رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفيما يتعلق باستعداد جمهورية إيران الإسلامية لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا قال وزير الخارجية الإيرانية: منذ وقوع الزلزال في سوريا وتركيا، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءات مختلفة لمساعدة ضحايا الحادث، من بينها إرسال فرق إنقاذ إلى كلا البلدين وإعلان الاستعداد لاستقبال المصابين في مستشفيات إيران.

وخلال تطرق وزير خارجية إيران إلى صعوبة الوضع الإنساني في سوريا وضرورة اهتمام المحافل الدولية بالأوضاع الخاصة بهذا البلد، أضاف أميرعبداللهيان: إن وضع الشعب السوري قد تفاقم بسبب العقوبات والزلزال.

وشدد أميرعبداللهيان خلال وصفه للوضع الإنساني الحساس في منطقة إدلب والعدد الكبير من الضحايا والضحايا في هذه المنطقة ، على أن طهران مستعدة لإرسال فرق إغاثة ومساعدات إنسانية على الفور إلى إدلب، ومن المتوقع أن يقوم الصليب الأحمر الدولي بذلك التنسيق مع الهلال الأحمر الإيراني لتقديم مساعدات لإدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريك في معرض شكرها لجمهورية إيران الإسلامية على جهودها الإنسانية: إن الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد تقييم الشروط المتعلقة بالمقترحات القيمة لجمهورية إيران الإسلامية وكيفية تنفيذها، ستؤدي تلك الإجراءات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة.

كما أكدت ميريانا سبولياريك على استمرارية التواصل والتفاعل البناء للصليب الأحمر العالمي مع المؤسسات الإيرانية.

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