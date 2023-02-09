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المغرب يكشف عدد ضحايا المغاربة في زلزال تركيا المدمر

المغرب يكشف عدد ضحايا المغاربة في زلزال تركيا المدمر
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المغربية عن عدد ضحايا الزلزال المغاربة في تركيا حيث بلغ عددهم أربعة أشخاص حتى الآن.

العالم - المغرب

وأعلنت السفارة المغربية بأنقرة الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة وفاة (سيّدة) في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية "مصطفى بايتاس" خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي إن خلية الأزمة المحدثة تلقت ما مجموعه 1743 اتصالا من أسر وعائلات المغاربة المقيمين بتركيا، فيما جرى التبليغ رسميا، وإلى حدود الساعة، عن أربع حالات وفاة.

وذكر أن 48 مغربيا ومغربية تأكد أنهم في صحة جيدة، مشيرا في السياق إلى أن الشبكة الهاتفية للمنطقة التي تعرضت للزلزال تضررت بشكل كبير، وهو أحد المشاكل التي يتواصل بشأنها مكتب الاتصال وخلية الأزمة المحدثة.

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