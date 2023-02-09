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بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها

بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها.

العالم - روسيا

وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران، اليوم الخميس: "أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عسكرية، نحن نحاول إنهاءها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل هذا بدأ بذلك، بعد أن أعقبت ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس".

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بدأت حربا منذ ثماني سنوات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أنهم قتلوا الناس بأكبر قدر ممكن.

هذا ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.

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