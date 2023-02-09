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حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال

حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس " اليوم الخميس، بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - فلسطين

ورحّبت حركة "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، معتبرةً ذلك خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة، وذلك إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال