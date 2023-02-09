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فريق فلسطيني للإنقاذ والإغاثة يصل إلى سورية

فريق فلسطيني للإنقاذ والإغاثة يصل إلى سورية
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

افادات مراسلة العالم بدرعا عن وصول فرق بحث و إنقاذ من دولة فلسطين يتضمن مختصين من الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني وكودار طبية فلسطينية قادمين عبر معبر نصيب الحدودي لتقديم المساعدة للمحافظات السورية المتضررة من الزلزال .

العالم- سورية

ويضمّ الفريق 10 أطباء متخصصين في الطوارئ والجراحة، يتوجّه ثمانية منهم إلى سورية فيما يرافق المجموعة المتوجّهة إلى تركيا طبيبان.

وفي هذا الإطار، قال منسق الوفد الطبي الفلسطيني من ضمن فريق الإغاثة العاجلة إلى سورية وتركيا مصطفى القواسمة إن "أفراد الطاقم بمعظمهم سوف يتوجهون إلى سورية، وهم من ذوي الاختصاصات الجراحية اللازمة للتعامل مع الإصابات (في حوادث مماثلة)، بالإضافة إلى اختصاص طب الطوارئ".

وأوضح القواسمة أن "اختصاصات الأطباء نوعية، من قبيل جراحة الصدر والأوعية الدموية والعظام والدماغ والجراحة النسائية"، مشيراً إلى أن فلسطين ذات خبرة كبيرة في هذا المجال إذ إنّها تعيش حالة طوارئ دائمة تحت الاحتلال، وبالتالي لدى الأطباء خبرة كافية للتعامل خصوصاً مع الإصابات الكبرى والتعامل معها بحرفية.

كذلك يضم الفريق الفلسطيني 40 عنصراً ومهندساً من الدفاع المدني الفلسطيني، يتوجّه 25 منهم إلى سورية و15 إلى تركيا، لتأدية مهمات بحث وإنقاذ.

وأوضح المهندس أيمن ساتر من فرقة البحث والإنقاذ في الدفاع المدني: "سوف أتوجه مع زملائي إلى سورية لتأدية الخدمة الأساسية في الإنقاذ والبحث عن أحياء أو متوفين"، آملاً أن تتمكن مجموعته من التخفيف من وطأة الزلزال والمعاناة الإنسانية خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة في سورية.

ويضم الفريق الفلسطيني أيضاً 24 عنصراً من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يتوجه 15 منهم إلى سورية والتسعة الآخرون إلى تركيا، وهؤلاء من المسعفين والمعنيين بإدارة الكوارث وكوادر متخصصون في الصحة النفسية.

وقال مسؤول الوفد الإغاثي التابع للجمعية والمتوجّه إلى تركيا إبراهيم أبو دلو إن "المجموعة سوف تقدّم خدمات في بناء المخيمات والإغاثة والإسعاف الأولي والدعم النفسي للمتضرّرين من جراء الزلزال".

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