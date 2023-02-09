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رئيس مجلس محافظة حلب: تم افتتاح حوالي 100 مركز إيواء للمتضررين بالزلزال في المحافظة ونقدم لهذا المراكز كل الحاجيات اللازمة

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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