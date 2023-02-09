الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة السوري: حجم الكارثة كبير وتداعياتها ستكون طويلة الامد

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. قلق صهيوني على مستقبل الكيان

البرلمان الليبي يقر تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام 2011

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين إثنين شمال قطاع غزة

سوريا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال وتوجه دعوة دولية

الخرطوم تتطلع لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو

الاحتلال ينفذ 43 عملية هدم في الضفة والقدس منذ بداية العام