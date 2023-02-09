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عضو مجلس بلدية حلب السورية مروان الحاف: تم إنقاذ نحو 600 شخص من تحت الأنقاض في حلب

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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