السوداني يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي التعاون والشراكة بين البلدين 

العالم- الامارات

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد أسس متينة لشراكة مستدامة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وفي مجال الطاقة والثقافة والتعليم.

وأعرب السيد السوداني خلال اللقاء عن توجه العراق إلى تطوير مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية، فيما أكد الشيخ آل مكتوم رغبة بلاده في الانفتاح الاقتصادي على العراق.

وشدّد الجانبان على أهمية التنسيق العالي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.