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السوداني وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون

السوداني وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان "العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين العراق والامارات.

العالم- الامارات

وقالت وكالة الانباء الاماراتية "وام" ان الجانبين ناقشا "تنويع آفاق التعاون في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ورحب بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بالسوداني "في بلده الثاني دولة الإمارات".

وأستعرض السوداني وبن زايد "أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين".

كما استعرض الجانبان "عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وأكد رئيس الوزراء ورئيس دولة الامارات "توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار".

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