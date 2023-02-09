الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله : نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها

حزب الله : نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

لفت حزب الله في بيان إلى أنّه "أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وهُدّمت فيه الأحياء ودُمّرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى فضلًا عن عشرات آلاف المشردين والمنكوبين الذين باتوا بلا مأوى في ظلّ الظروف المناخية القاسية، فإنّ مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يومًا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه".

العالم-لبنان

وأضاف البيان "قد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية".

وتابع البيان "ندعو الراغبين في تقديم الإعانات إلى التوجه إلى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كلّ المناطق، اضافة إلى إيداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقًا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية".

روابط ذات صلة

لبنان.. حزب الله يواصل توزيع المازوت في صيدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله : نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها

زلزال تركيا وسوريا بين أكثر 10 زلازل مدمّرة في القرن الـ21

مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا

السوداني وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون

السوداني يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي التعاون والشراكة بين البلدين 

على ماذا يؤشر خبراء صهاينة على انهيار الكيان ونهايته؟