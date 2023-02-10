الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو

فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي سرقة نظّمها سنجاب في أحد منازل ضواحي موسكو.

العالم - منوعات

وتسببت محاولة أحد القوارض سحب خيار صنوبر (رأس صنوبر) عبر نافذة المنزل ليأكل ما فيه من قلوب صنوبر ضجة كبيرة لدى مستخدمي الإنترنت.

وقال صاحب الفيديو وهو من إحدى مناطق محافظة موسكو إن سنجابا صعد إلى نافذة منزل خاص لسرقة الخيار إياه. وحاول هذا الحيوان الذي وقع تحت مرأى كاميرا جاهدا أن يسحب الخيار من خلال النافذة المفتوحة نصف فتحة، لكنه فشل في ذلك.

وقد تعرض صاحب الفيديو لموجة من الإدانة من قبل مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إنه كان يجب فتح النافذة وفسح المجال للسنجاب كي يستمتع بأكل قلوب الصنوبر ولا يترك الحيوان جائعا! كان عليه أن يساعده".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نفوق آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم ازمتها الانسانية بسبب الزلزال.. الصين: الاحتلال الأمريكي ينهب نحو 80% من إنتاج النفط السوري

الخارجية الإيرانية ترد على اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على بعض الشركات

وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بانفجار قنابل عنقودية وألغام في الحديدة ومأرب

علماء يكشفون النقاب عن شكل الأهرامات عند بنائها... صورة

هذا النشاط يجعل طفلك أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد!