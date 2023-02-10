شاهد.. إيران تتحدى 'قيصر' لإسعاف منكوبي زلزال سوريا

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كن مع الله ولاتبالي شعار رفعه الحلبيون مع استمرار الحصار الامريكي على سوريا، رغم المناشدات المطالبة بايقافه لوصول المساعدات لمنكوبي الزلزال الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تابعت ارسال المساعدات التي لم تقف منذ اندلاع الحرب على سوريا اضافة بعض الدول العربية والصديقة.

فور وصول فرق الانقاذ الايرانية الى سوريا باشرت عملها في حي المواصلات، باستخدام الادوات والاجهزة الحديثة، والكلاب المدربة لانتشال العالقين تحت الانقاض، اضافة الى الاستمرار برفع الانقاض في المباني المتهدمة.

خدام مقام امام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد الايرانية المقدسة اتوا للمساندة والمساعدة باشكال مختلفة، في حين تتكاتف الجهود في محافظة حلب لمساعدة الاسر المتضررة من الزلزال، وذلك عبر فتح ابواب المدارس والجوامع لاستقبالهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي مع استمرار وصول الدعم من الدول الصديقة ومن المجتمع المحلي.

جهود مضنية يقوم بها فريق الانقاذ الايراني لانتشال العالقين تحت الانقاذ مع استمرار وصول المساعدات الانسانية عبر مطار حلب للمتضررين من الزلزال.

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