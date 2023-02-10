الخارجية الإيرانية ترد على اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على بعض الشركات

العالم - ايران

وفي بيان قال كنعاني، إن لجوء حكومة بايدن إلى اجراءات الحظر، مثل السياسة الفاشلة في عهد ترامب، سيؤدي إلى تصميم إيران على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا يمكن إنكارها.

وأضاف كنعاني؛ إن إصرار أمريكا على اللجوء إلى هذه الاجراءات غير القانونية والأحادية يُظهر أكثر من أي شيء حقانية موقف إيران وسوء نية أمريكا ونفاقها تجاه إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابع: من ناحية أخرى، تتعرض أمريكا لمسؤولية دولية من خلال فرض عقوبات جائرة وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد إيران تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعروفة.

وأكد كنعاني؛ أنه لا شك في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الإجراءات.