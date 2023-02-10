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عبر معبر نصيب جابر الحدودي.. قافلة مساعدات أردنية تصل سوريا

عبر معبر نصيب جابر الحدودي.. قافلة مساعدات أردنية تصل سوريا
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصلت قبل فجر اليوم الجمعة، قافلة مساعدات أردنية عبر معبر نصيب جابر الحدودي مقدمة من الحكومة الأردنية لصالح المتضررين من الزلزال.

العالم - سوريا

وقال القنصل الأردني في دمشق أنور بداوي، في تصريح إعلامي: “إن القافلة المكونة من سبع شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء للمتضررين من الزلزال” مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

ولفت بداوي إلى أن الأردنيين حكومة وشعبا يتضامنون مع الأشقاء في سورية بمصابهم الأليم.

وبدأت فرق الهلال الأحمر السوري في معبر نصيب بتفريغ الحمولات لنقلها إلى دمشق بشاحنات الهلال الأحمر ومن ثم إيصالها إلى مستحقيها.

وكان في استقبال القافلة الأردنية الدكتور وليد الداخول عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا وفريق إدارة الكوارث في فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا.

يشار إلى أن فريق إنقاذ فلسطيني وصل مساء أمس عبر معبر نصيب جابر الحدودي.

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عبر معبر نصيب جابر الحدودي.. قافلة مساعدات أردنية تصل سوريا

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