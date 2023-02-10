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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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إدارة الكوارث التركية: إرتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 18.342 وأكثر من 74 ألف مصاب
وزير الخارجية الايراني للاذاعة الأميركية NPR: الإعلام الغربي لماذا لم يسلط الأضواء على مقتل "شيرين أبو عاقلة" التي قتلها الاحتلال الاسرائيلي
وزير الخارجية الايراني للاذاعة الأميركية NPR: نحو 90 شرطيا اغتيل خلال الاضطرابات الأخيرة وجرح أكثر من 4 آلاف منهم
وزير الخارجية الايراني للاذاعة الأميركية NPR: أسلحة أميركية وإستراتيجية دخلت أراضي البلاد ليستخدمها مثيرو الشغب خلال الإضطرابات الأخيرة
عضو مجلس بلدية حلب السورية مروان الحاف: تم إنقاذ نحو 600 شخص من تحت الأنقاض في حلب
وزير الصحة السوري: حجم الكارثة كبير وتداعياتها ستكون طويلة الامد
رئيس مجلس محافظة حلب: تم افتتاح حوالي 100 مركز إيواء للمتضررين بالزلزال في المحافظة ونقدم لهذا المراكز كل الحاجيات اللازمة
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية الى 1347 حالة وفاة و2295 إصابة
ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال في عموم سورية إلى أكثر من 3300 حالة وفاة ونحو 5300 إصابة
الإعام العبري يعلن عن قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني بالقرب من مخيم الفوار حنوب الخليل بزعم تنفيذه عملية طعن
وزير الخارجية الايراني للاذاعة الأميركية NPR: أسلحة أميركية وإستراتيجية دخلت أراضي البلاد ليستخدمها مثيرو الشغب خلال الإضطرابات الأخيرة
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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