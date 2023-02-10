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وزير الخارجية الايراني للاذاعة الأميركية NPR: الإعلام الغربي لماذا لم يسلط الأضواء على مقتل "شيرين أبو عاقلة" التي قتلها الاحتلال الاسرائيلي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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