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مكتب اعلام الاسرى: إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي تغلق كافة الاقسام في السجون بعد استشهاد الاسير "أحمد أبو علي"

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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