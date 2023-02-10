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 حصاد عمل لجان التكافل الإجتماعي لحزب الله خلال شهر  في صيدا والجوار بجنوب لبنان

 حصاد عمل لجان التكافل الإجتماعي لحزب الله خلال شهر  في صيدا والجوار بجنوب لبنان
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

عرض حزب الله في قطاع صيدا واقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث قدم الفرع الاجتماعي في القطاع تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

العالم _ لبنان

وشملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة، حيث توزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا.

و حسب بيان حزب الله اليوم المعة التقديمات الاجتماعية تضمنت الأمور التالية:

أدوية عدد 346، توزيع حصص تموينية عدد 286، مساعدات مالية عدد 981، توزيع حصص غذائية عدد 765، استشفاء عدد 154، تعزية عدد 117، توزيع ألبسة عدد 413، عيادة مرضى عدد 3، توزيع حليب اطفال عدد 29، مساعدة مالية دراسية عدد 4، توزيع حصص محروقات عدد 1، تنظيف مسجد عدد 2، تأمين وسيلة تدفئة عدد 12، حملة نظافة عدد 1، تأمين فرص عمل عدد 3، زيارة عوائل مستضعفة عدد 13، حل مشكلة عدد 9، اجتماع لجنة اجتماعية عدد 10، توزيع حلوى عدد 100، خدمة مسن عدد 4، وليمة عدد 1، تأمين اثاث منزل عدد 1، تقديم عربة إعاقة عدد 1، إجراء مصالحة عدد 1 ليبلغ عدد المستهدفين 6667 مستفيدا وعدد الانشطة 10009 نشاطا بتكلفة اجمالية بلغت 4,885,120,000 ل.ل.

وتوجه مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بالشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، داعيًا إلى الاستمرار في المساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

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