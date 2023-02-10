شاهد.. مؤامرة مشؤومة تحاك ضد لبنان!

العالم - استوديو بيروت

قال ألفا، إن الهجوم الممنهج على "حزب الله" يهدف إلى التماهي مع الحرب الناعمة ضد لبنان، وكذلك للضغط على حركات المقاومة في المنطقة.

وأوضح الباحث السياسي، أن التهويل على "حزب الله" هو استثمار سياسي، يتماهى مع المصالح الخارجية والدعوات إلى تقسيم وفدرلة لبنان بحسب المصالح الدولية، مشيرا إلى أن هناك طرفا لبنانيا يحيل فرص التوازن الدولي لطرح مشروع الفدرلة الذي يهدف إلى تقسيم لبنان، ليس فقط على المستوى الإداري والسياسي، وإنما على المستوى الطائفي والمذهبي ويؤسس لحروب داخلية.

وبين الباحث السياسي، أن الفدرلة، تعني تطهير لبنان عرقيا وطائفيا، إلى أخذ لبنان إلى المركزية ولا إدارية، معتبرا هذا الأمر انقلاب على الدستور، ومؤامرة لإطالة فترة الشغور الرئاسي، ولضرب كل المؤسسات والذهاب بالبنان إلى حرب داخلية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...