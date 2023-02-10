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شاهد.. انقاذ امراة وابنتها بعد مرور خمسة أيام من الزلزال المدمر في تركيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية بأن فرق الانقاذ في غازي عنتاب التركية تمكنت من انقاذ امراة وأبنتها من تحت الانقاض بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

العالم - مراسلون

وأضاف، مراسل قناة العالم خلال النشرة الإخبارية، أن في حصيلة غير نهاية ارتفع عدد ضحايا المدمر في تركيا إلى 18400 قتيل وأكثر من 74 ألف مصاب.

وأشار مراسلنا إلى أن هناك تسارعا كبيرا في ارتفاع عدد الضحايا أثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر الإثنين بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن أرقام الإصابات الخطرة عالية جدا مما تؤشر إلى المزيد من الضحايا.

وقال مراسل قناة العالم، إن الطائرات العسكرية التركية استطاعت نقل جزء من المصابين إلى مستشفيات مدينتي إسطنبول وأنقرة.

وأضاف، أن فرق الإنقاذ في غازي عنتاب تواصل عملياتها باستخدام آليات ثقيلة وكلاب مدربة للوصول إلى ناجي وانتشال الجثامين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. انقاذ امراة وابنتها بعد مرور خمسة أيام من الزلزال المدمر في تركيا

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