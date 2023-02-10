العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها وصل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية:" بان جريمة القتل البطيء بحق الاسرى هي جريمة خطيرة وامتداد لجراءم الاحتلال.واستجابة لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية".

وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة مقاضاة الاحتلال بسبب جرائمه التي يرتكبها بحق اسرانا وشعبنا.

واليكم نص البيان:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان نعي الشهيد الأسير أحمد أبو علي من الخليل*

*صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، الذي ارتقى شهيداً نتيجة لجريمة القتل البطيء في سجن النقب الصهيوني.

إننا نؤكد أن جريمة الإعدام البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا خطيرة، وهي استمرار لجرائم الاحتلال بحق شعبنا واستجابة مباشرة لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة عما يجري من ظلم بالأسرى والمعتقلين.

نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة أخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن أسرانا ومقاضاة الاحتلال على جرائمه البشعة والمستمرة، داعين إلى حشد كل الجهود والطاقات للدفاع عن قضية الأسرى ومعاناتهم.

نعزي عائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في خليل الرحمن، ونبعث بالتحية لأسرانا البواسل القابضين على الجمر، ونعاهدهم على مواصلة العمل بكل إمكانية لتحريرهم، واستعادة حقوقنا المسلوبة وتطهير مقدساتنا.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية*

*الجمعة 19 رجب 1444هـ - 10 فبراير 2023م*