الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي: اعدام الاحتلال الشهيد "ابو علي"استجابة لقرارات الحكومة الفاشية

الجهاد الاسلامي: اعدام الاحتلال الشهيد
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة الشهيد الاسير البطل احمد ابوعلي الذي ارتقى بسبب الاهمال الطبي في سجون الاحتلال.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها وصل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية:" بان جريمة القتل البطيء بحق الاسرى هي جريمة خطيرة وامتداد لجراءم الاحتلال.واستجابة لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية".

وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة مقاضاة الاحتلال بسبب جرائمه التي يرتكبها بحق اسرانا وشعبنا.

واليكم نص البيان:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان نعي الشهيد الأسير أحمد أبو علي من الخليل*

*صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، الذي ارتقى شهيداً نتيجة لجريمة القتل البطيء في سجن النقب الصهيوني.

إننا نؤكد أن جريمة الإعدام البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا خطيرة، وهي استمرار لجرائم الاحتلال بحق شعبنا واستجابة مباشرة لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة عما يجري من ظلم بالأسرى والمعتقلين.

نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة أخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن أسرانا ومقاضاة الاحتلال على جرائمه البشعة والمستمرة، داعين إلى حشد كل الجهود والطاقات للدفاع عن قضية الأسرى ومعاناتهم.

نعزي عائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في خليل الرحمن، ونبعث بالتحية لأسرانا البواسل القابضين على الجمر، ونعاهدهم على مواصلة العمل بكل إمكانية لتحريرهم، واستعادة حقوقنا المسلوبة وتطهير مقدساتنا.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية*

*الجمعة 19 رجب 1444هـ - 10 فبراير 2023م*

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي + فيديو

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. 'بشار الأسد' ينتقد سلوك الغرب بشأن زلزال سوريا

شاهد.. واشنطن تجمد جزءا من قانون ' قيصر' على سوريا..!

الجهاد الاسلامي: اعدام الاحتلال الشهيد "ابو علي"استجابة لقرارات الحكومة الفاشية

خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة

لماذا شهر الغرب سيف العقوبات على سوريا في وجه ضحايا الزلزال؟

مراسل العالم.. هزة جديدة في اللاذقية، وحلب تنتهي من رفع الانقاض في 52 مبنى