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حزب الله يدعو للمشاركة باوسع حملة مساعدات لاغاثية متضرري زلزال سوريا

حزب الله يدعو للمشاركة باوسع حملة مساعدات لاغاثية متضرري زلزال سوريا
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان حزب الله أصدر بيانا دعا من خلاله المواطنين اللبنانيين للمشاركة في اوسع حملة مساعدات إغاثية انسانية لتقديم الاعانات بالتوجه الى مراكز الدفاع ‏المدني التابعة للهيئآت الصحية في كل المناطق.

العالم - لبنان

كما دعا الحزب الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم ‏وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية.

اليكم نص البيان الصادر عن جزب الله:

أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال ‏والنساء والأطفال، وهدمت فيه الأحياء ودمرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى فضلًا عن ‏عشرات آلاف المشردين والمنكوبين الذين باتوا بلا مأوى في ظل الظروف المناخية القاسية فإن مسؤوليتنا ‏الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً ‏بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه، وقد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات ‏الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة ‏ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو ‏الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع ‏المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق، اضافة الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم ‏وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية.‏

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