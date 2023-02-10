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وسائل إعلام ليبية: إغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته على خلفية اضطرابات أمنية بالقرب من المطار

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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