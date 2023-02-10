الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول قافلة الحشد الشعبي العراقي إلى مدينة حلب السورية والتي تضم 400 شاحنة محملة بمعدات انقاذ ثقيلة ووقود ومساعدات لمتضرري الزلزال

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

90 دولة تقدمت بطلب لشراء الطائرات الإيرانية المسيرة

شاهد بالفيديو... 6 إصابات بحادث دهس في القدس المحتلة

الخزانة الأمريكية تعلن عن رفع بعض العقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر

بمشاركة برلمانيين بريطانيين... نشطاء بحرينيون يحيون الذكرى 12 للحراك الديمقراطي في البحرين

تضامن واسع مع اتحاد الشغل المستهدف من قبل الرئيس التونسي

شاهد.. القاهرة تبحث مع المقاومة حماية الشعب الفلسطيني